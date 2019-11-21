نفاد تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 20:34

كتب : بسام أبوبكر

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

أعلنت شركة "تذكرتي" نفاد تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بين المنتخب الوطني الأولمبي وكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا الجمعة على استاد القاهرة.

وشهدت مباريات الأولمبي إقبالا جماهيريا كبيرا إذ كشفت تذكرتي عن حضور ما يزيد عن 75 ألف مشجع لمواجهة نصف النهائي.

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وتأهل الفراعنة إلى النهائي بعد تخطي جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة ليضمنوا الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.

اختر تشكيل رجال الأولمبي في النهائي:

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