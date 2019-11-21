طه إسماعيل: لماذا يتم فرض محمد صلاح على المنتخب الأولمبي؟!

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 20:20

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

رفض طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي والمحلل الكروي، ما وصفه بمحاولات فرض محمد صلاح علي المنتخب الأولمبي.

وقال: "لا أعلم لماذا يتم فرض محمد صلاح بهذا الشكل علي شوقي غريب، لو كان يريد ضمه فهو قرار يجب أن يكون صادرا عن اختيار وقناعة شخصية وليس بما يحدث منذ لحظة تأهل مصر إلي اولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا في قبل النهائي".

وأشار خلال استضافته ببرنامج ستوديو 93.7 علي إذاعة أون سبورت "من المؤكد أن محمد صلاح لاعب كبير ومهم ومفيد ولكن لا يفضل أن يشارك بهذه الطريقة التي تحدث".

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واستطرد "من السابق لأوانه الحديث من الآن عمن يستحق الانضمام من عدمه.. فلنفترض ـننا استقررنا على أسماء وتعرضت للإصابة أو جاء موعد البطولة وكانت بعيدة عن مستواها، فالأفضل الانتظار وأيضا إعطاء القائمة الحالية من اللاعبين حقها".

وأتم "لاعبو المنتخب الأول متأثرون بالإهانات التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة وبعزوف الجماهير عن حضور المباريات".

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