قائمة الإسماعيلي - ثنائي صاعد واستبعاد ثلاثي أمام الجزيرة الإماراتي

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 20:01

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

وقع اختيار ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلى على 19 لاعبا لمواجهة فريق الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.

ويلتقي الفريقان في الإمارات يوم 26 نوفمبر الحالي ضمن لقاءات العودة لدور الـ16 من كأس محمد السادس.

وقد ضمت القائمة لأول مرة اللاعب محمد مخلوف لاعب الوسط بجانب الصاعد محمد عمار مدافع الفريق الشاب.

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فى حين تم استبعاد محمد صادق لاعب المنتخب الأولمبي بجانب إبراهيم أبو اليزيد ومحمد الشامي.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي.

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبد المنصف.

الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم.

الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف، محمود عبد العاطي "دونجا"، سيلفا بيكيتى .

الهجوم: بينسون شيلونجو، حازم مرسي.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق مطار القاهرة فجر السبت في طريقها للإمارات لمواجهة الجزيرة.

ويغيب عن الجزيرة 9 لاعبين هم: سالم راشد وعلي خصيف وخلفان مبارك وعمر عبد الرحمن "عموري" وعلي مبخوت وخليفة الحمادي وزياد العامري ومحمد العطاس وعبد الله رمضان بسبب المشاركة مع الأبيض الإماراتي في خليجي 24.

ويلعب المنتخب الإماراتي مع اليمن في أول أيام البطولة، في نفس توقيت مواجهة الدراويش و"فخر أبو ظبي".

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