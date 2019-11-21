خاص الأهلي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور الجماهير في السلام إفريقيا والقاهرة محليا

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 16:25

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي قبل لقاء الزمالك

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن تلقي النادي موافقة رسمية على إقامة مبارياته الإفريقية في استاد السلام، ومبارياته المحلية في استاد القاهرة.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "نتيجة تنسيق ومفاوضات قام بها الأهلي في الفترة الماضية، وصلنا لاتفاق للعب مبارياتنا الإفريقية في استاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج".

وتتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر تلك المباريات.

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وأردف "وكذلك، سنلعب مبارياتنا المحلية في الدوري في استاد القاهرة بحضور 5 آلاف متفرج".

وأكمل مرجان "نتمنى من الجمهور الالتزام والوعي، لزيادة تلك الأعداد".

ويواجه الأهلي الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل في ثاني مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة بلاتينوم الزيمبابوي نهاية الشهر نفسه، ثم مواجهة النجم الساحلي في فبراير المقبل على نفس الملعب.

ومحليا، من المنتظر أن يخوض الأهلي أول مبارياته المحلية على أرضه ضد حرس الحدود ما لم يتم تعديل الجدول.

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