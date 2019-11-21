مؤتمر مورينيو: بوكيتينو رائع ومرحب به دائما.. لن ارتكب أخطاء الماضي بل أخرى جديدة

أعرب جوزيه مورينيو في مؤتمر تقديمه لقيادة توتنام عن سعادته مجددا للتدريب وأشاد بماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق للسبيرز.

وكشف مورينيو عن عدم امتلاكه خبرة جيدة لقيادة فريق في منتصف الموسم لكنه سيكمل ما بدأه بوكيتينو.

بوكيتينو:

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب أن أفعل ذلك وبشيء من الحزن، يجب أن أتحدث عن بوكيتينو".

وأضاف مورينيو في حديثه الذي نقله موقع سكاي: "يجب أن أهنئ بوكيتينو على ما قام به مع الفريق، وأقول له هذا النادي سيكون دائما موطنه".

وتابع المدير الفني البرتغالي: "أرض التدريب ستكون دائما ساحة تدريب له، ويمكنه الحضور متى يشاء".

وشدد "الباب مفتوح له دائما ومن تجربتي، غدا سيكون يوما آخر وسيجد السعادة مرة أخرى".

وواصل حديثه "ماوريسيو سيجد ناديا رائعا مرة أخرى وسيكون له مستقبل رائع، ودائما سيكون موضع ترحيب".

الأخطاء:

وتحدث مورينيو عن فترة تفرغه من التدريب وقال: "استغليت الـ 11 أشهر الأخيرة في التفكير والاستعداد للفترة المقبلة".

وشدد "أنت لن تفقد الحمض النووي الخاص بك، ستبقى أنت ما أنت عليه بالأشياء الجيدة والسيئة".

وتابع "أعرف أنني أرتكبت في حياتي المهنية أخطاء عديدة، لكن لن أرتكب نفس الأخطاء".

وأضاف مازحا "سأرتكب أخطاء جديدة".

منتصف الموسم:

وعن العمل في منتصف الموسم قال مورينيو: "أعلم أنني لا أمتلك خبرة كبيرة في قيادة فرق في منتصف الموسم، هذه المرة الثانية لي".

وتابع "فعلت ذلك في بورتو أعتقد عام 2001 ولكنني فكرت في الأمر الفترة الماضية لأنني شعرت أنني سأقود فريق في منتصف الموسم".

وأضاف مورينيو "سأشارك في مباراة بعد يومين، وأحتاج أن أثق في الفريق والقاعدة الموجودة، وتلك القاعدة التي تم تأسيسها من قبل، سنستكمل ذلك".

وأوضح المدرب البرتغالي "بالتأكيد لدينا مباديء اللعب وأسلوب القيادة التي سوف تتغير وهذا أمر واضح".

ويستهل مورينيو مشواره مع توتنام بمواجهة وست هام عصر بعد غد السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

توتنام

يحتل توتنام المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي، لكن مورينيو يعتقد أن النادي لديه إمكانيات هائلة ستساعده على التحسين.

وقال مورينيو: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من القدوم إلى هنا، أما بالنسبة لصعوبة المهمة ففي كل مرة يتم التغيير فيها بمنتصف الموسم يكون بسبب أن الوضع ليس جيدا وهذا واضح".

وأضاف "إمكانات النادي هائلة وإمكانيات اللاعبين رائعة وأنا سعيد للغاية لأن ذلك أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم".

وشدد "أعلم أن لدي قاعدة جيدة من اللاعبين ولكن عليّ اكتشاف ذلك بنفسي".

وأتم تصريحاته "أنا لا ابتسم كثيرا لأن لدي مباراة خلال يومين، ولم يعد وقت العمل طويلا لكنني في أعماقي سعيد حقا بالقدوم هنا".

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