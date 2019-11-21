أبو ريدة يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل للأولمبياد

أشاد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق لاتحاد كرة القدم وعضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والإفريقي بتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول لنهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر.

وقدّم أبو ريدة خالص تهانيه إلى الجماهير المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة لدعمها للفريق منذ تكوينه.

وشدد أبو ريدة على أن إنجاز المنتخب الأولمبي يفتح آفاقا جديدة دخلتها الكرة المصرية بعد الوصول إلى نهائيات كأس العالم الماضية.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري السابق بالتهنئة إلى شوقي غريب المدير الفني وجهازه بالكامل مشددا أن الرهان عليه كان في محله ونجح في تقديم جيل جديد للكرة المصرية.

وأخيرا وصف أبو ريدة لاعبي المنتخب الأولمبي أنهم "رجالة" بحق كما وصفتهم الجماهير وأنه سعيد لهم فرد فرد وفخور بالعلاقة الأبوية التي تجمعه بهم بعيدا عن المناصب الرسمية.

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