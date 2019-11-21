خاص خبر في الجول – المصري يبدأ عملية التجديد لثنائي الفريق

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 15:40

كتب : أيمن عيد

إيزي إيميكا - المصري

بدأ مسؤولو المصري عملية تجديد عقدي لاعبي الفريق، النيجيري لاعب الوسط إيزي إيميكا، وحارس المرمى أحمد عبد الفتاح.

إيزي إيميكا

النادي : المصري

المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري وضع الثنائي على قائمة اللاعبين الذين ينوي النادي تمديد تعاقدهم.

ومن المنتظر أن يفتح المصري باب التفاوض مع إيميكا وعبد الفتاح هذا الأسبوع.

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ويبلغ إيزي إيميكا من العمر 26 عاما، وانضم للمصري في 2018 من الإنتاج الحربي.

ولعب إيميكا هذا الموسم 3 مباريات في خط وسط الفريق.

أما أحمد عبد الفتاح، فلم يشارك هذا الموسم بعد عودته من الإعارة لدى النجوم سوى في مباراة واحدة.

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