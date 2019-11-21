بدأ مسؤولو المصري عملية تجديد عقدي لاعبي الفريق، النيجيري لاعب الوسط إيزي إيميكا، وحارس المرمى أحمد عبد الفتاح.

إيزي إيميكا النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري وضع الثنائي على قائمة اللاعبين الذين ينوي النادي تمديد تعاقدهم.

ومن المنتظر أن يفتح المصري باب التفاوض مع إيميكا وعبد الفتاح هذا الأسبوع.

ويبلغ إيزي إيميكا من العمر 26 عاما، وانضم للمصري في 2018 من الإنتاج الحربي.

ولعب إيميكا هذا الموسم 3 مباريات في خط وسط الفريق.

أما أحمد عبد الفتاح، فلم يشارك هذا الموسم بعد عودته من الإعارة لدى النجوم سوى في مباراة واحدة.

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