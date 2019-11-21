مؤتمر رمضان: تأهلنا للأولمبياد لا يعني التهاون ضد كوت ديفوار.. وكلمة لشوقي غريب

قال رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي إن وصول الفريق للأولمبياد لا يعني التهاون ضد كوت ديفوار مشيرا إلى ما حدث ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات، كما وجه كلمة شكر لمدربه شوقي غريب.

وصرح رمضان للصحفيين قائلا: "سعداء بما حققناه وكان ذلك هدفنا دائما، تحدثنا مع شوقي غريب أن نتواجد هنا لآخر يوم في البطولة، لم نرغب أن نلعب على المركز الثالث، كان هدفنا النهائي، نشكر الله وبكل تأكيد الشعب بالكامل سعيد ونحن كذلك لأننا أسعدناهم بالوصول للأولمبياد".

وواصل "نلعب على البطولة وهذا أهم شيء، وأن نلعب بشكل جيد ونسعد الجميع".

وأكمل "من اليوم الأول كان هدفنا الوصول، ووصولنا لا يعني التهاون ضد كوت ديفوار، نتحدث مع بعضنا البعض أننا نضغط على أنفسنا ونمنح كل ما لدينا، شاهدتم ذلك ضد الكاميرون، تأهلنا من المجموعة لكن طموحنا أن نفوز بكل المباريات نحن نلعب على البطولة، هدفنا كان التأهل لكن الطموح يزيد، حاليا تأهلنا لكننا في مهمة كبيرة جدا أن نفوز بالنهائي".

منتخب مصر فاز بنتيجة 2-1 ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات من كأس الأمم تحت 23 عاما وحصد العلامة الكاملة قبل الفوز بنتيجة 3-0 ضد جنوب إفريقيا في نصف النهائي.

وأضاف رمضان "بالنسبة للجمهور، فهو معنا ويمنحنا حافز قوي ونمنح 100% من مستوانا وأكثر بسببه، يشكل فارقا كبيرا معنا، وجودهم مهم ولا يضغطنا تماما أشكرهم وأتمنى وجودهم".

وتابع "أشكر الجماهير على وجودهم معنا، ربما عدم وجودهم في برج العرب لأنهم وجدوا أن البطولة على أرضنا فمنحها ذلك حيزا أكبر وحمدا لله تمكنا من إسعادهم".

واستطرد "بدأت الموسم بشكل جيد جدا وأؤدي ما علي وأعمل وأحاول التطور، شوقي غريب أضاف لي كثيرا داخل وخارج الملعب، أشكر الكثير على ذلك وأتمنى أن أستمر كذلك وأفضل".

وواصل "هدفنا أن نفوز لكي نسعد الشعب المصري، أنا متأكد أن أي نتيجة سيؤدي اللاعبون برجولة وقوة كبيرة ولن يشعروا بالكثير من الحزن وهذا ما نعمل عليه وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا ونسعد الشعب بالكامل، أرغب في أن أوجه كلمة شكر لأن ذلك قد يكون آخر مؤتمر صحفي لي".

وأتم "كلمة الشكر لشوقي غريب على الفترة التي تواجدنا تحت مسؤوليته وأتمنى البطولة القادمة أن نقدم شيئا جيدا وأشكر كل أجهزة المنتخب وكل الناس ومن أول يوم عقب أول مباراة أشكر اللاعبين لأنهم رجال والجماهير والحضور هنا في المؤتمر الصحفي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا".

ويواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار يوم الجمعة في نهائي البطولة في الثامنة مساء على استاد القاهرة.

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