ربيع ياسين: منتخب مصر يحتاج لصلاح وتريزيجيه وصالح جمعة أو عبد الله السعيد في الأولمبياد

كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وصرح ربيع ياسين عبر قناة الأهلي "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا".

وأضاف "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".

وأشار مدرب منتخب الشاب "أرشح صالح جمعة إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد".

واختتم ربيع ياسين تصريحاته "خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان".

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.









































































































































































































































































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