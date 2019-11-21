مكتشف رمضان صبحي يروي.. رفض الرقم 10 في بدايته مع الأهلي ويجيد حراسة المرمى

لمعت موهبة رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي في سن صغيرة للغاية، دفعت مدربيه للاعتماد عليه ضد لاعبين أكبر منه سنا.

رمضان صبحي النادي : الأهلي

ويروي محمود نصر المدرب الذي أشرف على تدريب نجم الأهلي الشاب بمركز شباب أرض اللواء في بداية مسيرته.

كانت دورة رمضانية وراء انضمام رمضان صبحي للأهلي، وارتدى أول قميص له اقتداء بعماد متعب، ويجيد أيضا اللعب في مركز استثنائي للغاية.

وأشار نصر عبر قناة أون سبورت "رمضان بدأ اللعب معنا ببلوغه 6 سنوات ونصف، وبدا موهوبا ويتسم بالقوة البدنية عن أقرانه لذا تم الاعتماد عليه في مرحلة سنية أكبر لعدم وجود مباريات لفئته العمرية".

ولفت "كان رمضان متخوفا من اللعب في أول مباراة ضد الصيد، ثم لفت برفقة بعض زملائه في نفس السن أنظار مدربي ناديي مزارع دينا والترسانة، وكان كل من يعرف سنه يصاب بالدهشة".

وكشف محمود نصر "عندما سألني مدرب مزارع دينا عنه، قال لي (هذا الولد يجب أن يلعب للأهلي) وبالفعل تواصل مع بدر رجب الذي طالبنا بإحضار رمضان صبحي لاختباره خلال تواجده في دورة رمضانية بمنطقة الطالبية".

وأوضح مدرب أرض اللواء "لقد انضم رمضان صبحي للأهلي يوم الاثنين ولعب أول مباراة يوم الجمعة ضد هليوبوليس".

واستطرد "لقد قال لي رمضان أن بدر رجب طالبه بالحصول على زي كامل، وكان أمامه الأرقام 9 و10 و11، واختار الرقم 9 وعندما قلت له لماذا لم تختار القميص 10، وبرر لي اختياره رقم 9 لحبه لعماد متعب".

واختتم محمود نصر حديثه بالإشارة إلى إجادة رمضان صبحي اللعب كحارس مرمى.

ونجح رمضان في قيادة منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أسقط الفريق منافسه الجنوب إفريقي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما.

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ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.









































































































































































































































































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