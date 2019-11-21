مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر

تحدث ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي عن لقطة اقتحام الفريق المصري للمؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 رسميا عقب تفوقه على جنوب إفريقيا في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال نوتواني في تصريحات لقناة أون سبورت يوم الأربعاء: "تفاجئنا جميعا بما حدث في المؤتمر الصحفي".

وأضاف "في لحظات قد تغضب من الأمر، لكن هذه اللحظة توضح شغف كرة القدم".

وأكمل "هي االلحظة التي نرغب جميعا في خلقها للاعبين كمديرين فنيين، لحظة الانتصار والوصول للهدف الذي تسعى إليه".

وأردف نوتواني "عندما تشاهد اللاعبين بهذه الحالة من السعادة لا تملك سوى أن تتقبل الأمر بصدر رحب".

وأتم مدرب جنوب إفريقيا "كنت مبتسما طوال الوقت حتى مع ابتلال ملابسي، فعلاقتنا جيدة بالمنتخب المصري".

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ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.











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