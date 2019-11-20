يرى أسامة حسني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 سيكون مفيدا للفريق.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وقال أسامة حسني لـFilGoal.com: "في البداية لا أعرف سبب الاستعجال في فتح ملف ضم الثلاثي الكبير للمنتخب الأولمبي الآن ونحن نتحدث عن بطولة سنتطلق بعد 7 شهور وهي فترة زمنية كبيرة للغاية في عالم كرة القدم".

وأضاف "من المؤكد أن هناك متغيرات كثيرة ستحدث وبالتالي من الخطأ حسم الأمور الآن".

وتابع "قد تحدث إصابات أو هبوط مستوى أو عدم مشاركة للاعبي المنتخب الأولمبي أو حتى الثلاثي المرشح".

وأكمل "لكن الاستثناء الوحيد الذي نستطيع التحدث عنه ولا يقبل أي جدا أو نقاش أن المنتخب الأولمبي يحتاج لمحمد صلاح".

وأوضح "الأسباب كثيرة ومنها أن صلاح ذو موهبة استثنائية ويمتلك مهارات كبيرة ستصنع الفارق بالتأكيد".

وواصل "كذلك تألقه مع ليفربول سيجعل الأضواء تتركز على منتخب مصر في البطولة ومن ثم العالم بالكامل سيتابع مبارياتنا".

وأردف "كما سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة وينقل لهم خبراته ويجعل أيضا المنافسين يحذرون من منتخب مصر".

وشدد "كما أن باقي المنتخبات ستضم لاعبين كبار مميزين كما فعل منتخب البرازيل في أولمبياد 2012".

واستمر في حديثه "كما أن الأولمبياد هي فرصة ذهبية لاتحاد الكرة لترضية محمد صلاح عقب الأزمات التي حدثت له في الفترة الماضية وأخرها التصويت على لقب أفضل لاعب في العالم".

وعن باقي الأسماء المرشح انضمامها للمنتخب قال أسامة حسني "على الجهاز الفني دراسة احتياجاته جيدا وضم لاعب في مراكز الهامة مثل الدفاع ولاعب الوسط أو حارس المرمى".

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