محمد صادق: نتائج المنتخب الأولمبي الإيجابية أهم من مشاركتي بشكل أساسي

يؤمن محمد صادق جناح منتخب مصر الأولمبي بأن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق أهم من مشاركته بشكل أساسي.

وانتصر منتخب مصر بمبارياته الأربعة في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي.

وقال صادق في تصريحات لـFilGoal.com إن الجميع كان على قلب رجل واحد لذلك كان حلم التأهل للأولمبياد من نصيب الفراعنة بعد غياب.

وأضاف لاعب الإسماعيلي "تركيزنا الحالي هو الفوز بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير التى ضربت مثلا فى التشجيع والمساندة بشكل مثالي".

صادق الذي انضم في اللحظات الأخيرة بعد استبعاد محمود مرعي للإصابة، لم يشارك سوى في الدقائق الأخيرة من مباراة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وأوضح "بالتأكيد أتمنى المشاركة بصفة أساسية فهو شرف لا يضاهيه أي شىء، لكن الأهم هو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق".

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.





































































































































































































































































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