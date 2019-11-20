ESPN: صلاح الرابع في قائمة أفضل مهاجمي العالم عام 2019

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - حفل الأفضل في العالم

احتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2019 حسب شبكة ESPN.

وتختار شبكة ESPN سنويا قائمة تضم أفضل 100 لاعب في العالم، 10 في كل مركز.

وحل صلاح رابعا في قائمة أفضل المهاجمين بعد المتصدر ليونيل ميسي قائد برشلونة ووصيفه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي جاء في المركز الثالث.

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يذكر أن الدولي المصري احتل المركز السابع في القائمة عامي 2017 و2018.

الدولي المصري سجل هذا الموسم 9 أهداف، 6 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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