أحمد عبد الله: مساندة الجماهير زادت من قوة المنتخب الأولمبي

وجه الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الأولمبي، الشكر للجمهور على دعمه الكبير للمنتخب، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني الذين قدروا حجم المسؤولية، وقدموا هذا الأداء الذي جعل الجمهور يأتي للمباريات ويساندهم، وهو ما أثر بالإيجاب على تطور مستواهم في المباريات.

وقال عبد الله للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الجمهور شعر أن اللاعبين رجالا يستحقون الدعم والمساندة، وحضر لهم بكثافة وهم كانوا عند حسن ظنه، ونجحوا في اسعاده وحصلوا على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة 12 في تاريخ مصر، والصعود لأول نهائي لمصر في تاريخ البطولة، وإن شاء الله سيكون أول لقب لنا".

وأضاف "الجمهور هو العامل الأول في أي انجاز يتحقق ووجوده كان مؤثرا، ونتمنى أن يتواجد بنفس الكثافة في المباراة النهائية، ونتمنى أن يدعم المنتخب الأول لتجاوز النتائج الحالية وأن يكون القادم أفضل، بعودة المصابين وانضمام لاعبي المنتخب الأولمبي".

وتابع "مسؤولو الاتحاد الإفريقي منبهرون بالصورة الحضارية التي ظهرت عليها الجماهير المصرية في المدرجات، ونتمنى أن تكتمل الصورة ما يحدث يدعو للفخر، وجود جماهير تشجع شباب عمره أقل من 23 عاما لمجرد شعوره أنهم "رجال" في الملعب، يعطي رسالة أنه جمهور ذواق يبحث عن الأداء واللعب بروح وحماس دون النظر للنتيجة فقط".

وواصل "دوري مع المنتخب هو حل أي مشاكل إدارية والفضل في ذلك ليس لي فقط ولكن لكل أعضاء اللجنة الخماسية، والكابتن شوقي غريب بما يمتلكه من خبرات كبيرة مع المنتخبات، الأمور كانت سهلة تماما بالنسبة لي، واللاعبون يستحقون كل الدعم هناك حالة من الحب والروح العالية في المنتخب تشجع على العمل".

وأتم تصريحاته "أريد أن أشكر المهندس هاني أبو ريدة على اختياره الجهاز الفني الحالي بقيادة شوقي غريب، والدكتور كرم كردي المشرف السابق على المنتخب والذي يحرص دائما على دعم ومساندة الفريق، ولا ننسى الدور الكبير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يساند ويدعم المنتخب ويحرص دائما على تحفيز اللاعبين بزياراته المتواصلة للمعسكر".

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