تدريبات استشفائية للاعبي الأولمبي استعدادا لنهائي كأس الأمم

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 20:10

كتب : عاطف شادي

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

أدى لاعبو المنتخب الأولمبي الذين شاركوا في مواجهة جنوب أفريقيا بنصف نهائي كأس الأمم تحت 23 سنة، التي حسموها لصالحهم بنتيجة 3-0، مرانا استشفائيا.

وأشرف الجهاز الطبي برئاسة أيمن زين طبيب المنتخب وصلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ومحمد صلاح اخصائي التأهيل.

وخضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، لتدريبات قوية داخل صالة اللياقة.

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ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.

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