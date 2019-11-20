خاص أحمد بلال يرشح لـ في الجول: انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو يزيده قوة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 19:08

كتب : أحمد شاكر

أحمد بلال

يعتقد أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو سيزيد من قوته.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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وقال بلال لـFilGoal.com: "عندما تضع محمد صلاح في مقارنة مع أي لاعب التأكيد سيفوز بها".

وأضاف "لذلك انضمام صلاح بخبرته ومستواه المميز للمنتخب الأولمبي في طوكيو سيزيد من قوة الفريق".

وأكمل "كذلك تريزيجيه انضمامه للمنتخب الأولمبي سيكون رائعا لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة في مركزه".

وأتم تصريحاته "وأخيرا من الأهلي ينضم الحارس محمد الشناوي لأنه يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية مع فريقه ومع منتخب مصر الأول".

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