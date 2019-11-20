خاص طارق السيد لـ في الجول: لاعب واحد من الدوري يستحق مصاحبة الأولمبي في طوكيو

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 18:55

كتب : أحمد شاكر

طارق السيد

يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن لاعب واحد فوق السن من الدوري يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "أرى أن محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا من الأسماء التي يجب أن تنضم للمنتخب الأولمبي في طوكيو".

وأضاف "صلاح لاعب هام وذو خبرة كبيرة كذلك تريزيجيه يقدم مستوى مميز للغاية".

وأتم تصريحاته "أما من الدوري المصري هناك طارق حامد نجم الزمالك وهو الأفضل في مركزه وسيمثل إضافة للمنتخب الأولمبي".

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