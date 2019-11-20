خاص تامر عبد الحميد لـ في الجول: صلاح ونجما الأهلي والزمالك الأنسب لـ الأولمبي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 18:46

كتب : أحمد شاكر

تامر عبد الحميد - الزمالك - الجونة

يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح يجب أن يكون ضمن لاعبي المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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وقال تامر عبد الحميد لـFilGoal.com: "صلاح يجب أن ينضم للمنتخب الأولمبي فهو الأفضل في مصر حاليا".

وأضاف "كذلك طارق حامد وهو أحد أفضل لاعبي الزمالك".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي يقدم مستوى رائع مع فريقه ومع منتخب مصر الأول".

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