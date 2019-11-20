مران الأهلي – عودة الدوليين.. وغياب جيرالدو

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 18:14

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتصالات

عاد اللاعبون الدوليون إلى مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعاد للمران كل من أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمد الشناوي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

فيما غاب عن المران الجماعي جيرالدو.

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وأدى جونيور أجايي جلسة علاجية بعدما عانى من إجهاد في العضلة الأمامية تعرض له في اللقاء الودي أمام الاتصالات أمس الثلاثاء.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري بمواجهة الجونة.

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