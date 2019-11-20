حسام عاشور: لم أحدد موعدا للاعتزال.. التواجد في الأهلي أفضل إنجازات حياتي

كشف حسام عاشور قائد الأهلي فشله في اختبارات ناشئي النادي أكثر من مرة، قبل أن يتم قبوله في النهاية، مشددا أنه لم يحدد موعدا لاعتزاله حتى الآن.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور في ندوة تحت عنوان "دور الرياضة في بناء الشخصية"، على هامش تكريمه في جامعة حلوان بمشاركة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ: "أسعى لأن أكون أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في العالم، يفصلني عن ذلك الأمر 5 ألقاب".

وحصد عاشور 35 لقبا بقميص الأهلي، حيث يبلغ من العمر 33 عاما ولعب أكثر من 450 مباراة بالقميص الأحمر.

وأوضح عاشور: "لم أحدد موعدا للاعتزال، ولم أحدد مجالا بعينه بعد ذلك، أنا جاهز لخدمة الأهلي في أي منصب، حتى لو شغلت منصب عامل بسيط".

وينتهي عقد عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأكمل عاشور "أنا من منطقة عرب المعادي البسيطة، والأهلي هو من صنع أسمائنا، ومنحنا الفرصة في حياة مميزة، الأهلي هو من جعلنا نركب السيارات".

واختار عاشور أفضل أهدافه في مسيرته التي سجل فيها 3 أهداف فقط، حيث قال "أفضلها بالنسبة لي هو هدفي في الإسماعيلي".

وأكمل "أرى أن المباراة التي لن أنساها في مسيرتي هي مباراة الصفاقسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006".

وكشف عاشور أمرا جديدا حيث قال "عند انضمامي لاختبارات قطاع الناشئين رفضوني أكثر من مرة، وكنت أقول لوالدي – رحمه الله – لن يتسرب إلى اليأس، سأنجح في الانضمام للأهلي".

وأكد "أفضل إنجاز حققته في حياتي كلها، هو تواجدي في ناد عظيم وعريق مثل الأهلي".

وأتم "رسالتي للشباب أن يكون لديهم طموح كبيرة وعزيمة شديدة لكي ينجحوا في حياتهم بشكل عام".

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