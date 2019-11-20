في الدرجة الثانية - فاركو يتصدر وعبد العال ينتصر في مباراته الأولى مع البلدية

تمكن الأولمبي من تحقيق أول فوز بقيادة أحمد الكأس بعد تخطيه أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في دوري الدرجة الثانية.

وسجل للفريق السكندري عبدالله الرويني في الدقيقة 22 ونادي حسن لاعب منتخب الشباب فيما أحرز مصطفي بهاء لأبو قير ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي مجموعة بحري.

وحقق بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال أول فوز في أول مباراة كمدير فني بالفوز علي بيلا بهدف نظيف لمحمد حكا.

وحقق دمنهور ثلاث نقاط من الحمام بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل لدمنهور وحيد محسن "هاتريك" وهو أول هاتريك في مجموعة بحري وثاني هاتريك في الدوري.

وحقق الرجاء بقيادة فنية مؤقتة للمدرب رضا أبو اليزيد بعد استقالة هاني العقبي الفوز على مالية كفر الزيات.

سجل للمالية دكا في الدقيقة 20، وأحرز هدفي الرجاء بلال جمال وحمبوزو.

و تعادل غزل المحلة مع فاركو بهدف لكل فريق سجل محمد حمدان للغزل وتعادل علي بهيج لفاركو.

وتعادل دكرنس مع المنصورة بهدف لكل فريق. تقدم للمنصورة أحمد عبد العال وتعادل أحمد مخلوف لدكرنس.

وفي مجموعة القاهرة واصل سيراميكا تصدره لقمة المجموعة بعد الفوز علي الزرقا في المباراه المعادة. سجل لسيراميكا محمد جمال ومحمد سانيه.

وفي كأس مصر فاز قنا على القوصية بهدف دون مقابل، وانتصر العبور علي القومي بنفس النتيجة، وضرب النجوم بورفؤاد بخماسية مقابل هدفين ليصعدا إلي دور 32 لكأس مصر.

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