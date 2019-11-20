فرنسا ضمن المستوى الثاني والبرتغال بالثالث في قرعة يورو 2020

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 16:53

كتب : نادر عيد

يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2020 التي تنطلق في 12 يونيو المقبل وتجري مبارياتها في 12 مدينة أوروبية.

وصنف يويفا الفرق وفقا لنتائجها في تصفيات البطولة القارية لذلك ابتعدت فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا عن التصنيف الأول.

وضم التصنيف الأول بالترتيب: بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا.

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وتصدرت فرنسا التصنيف الثاني وبعدها بولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا وروسيا.

والبرتغال بطل يورو 2016 جاءت في التصنيف الثالث ومعها تركيا والدنمارك والنمسا والسويد والتشيك.

وضم التصنيف الرابع ويلز وفنلندا، التي تشارك لأول مرة في البطولة، إضافة إلى 4 منتخبات ستتأهل ليورو 2020 عبر الملحق.

وتجري قرعة الملحق يوم الجمعة. ويشارك في الملحق 16 منتخبا يتأهل منها 4.

بينما تجري قرعة دور المجموعات للبطولة في 30 نوفمبر بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وتقام البطولة في باكو (أذربيجان) وروما (إيطاليا) وميونخ (ألمانيا) ولندن (إنجلترا) وبودابست (المجر) وبوخارست (رومانيا) وأمستردام (هولندا) ودبلن (أيرلندا) وكوبنهاجن (الدنمارك) وسان بطرسبرج (روسيا) وبلباو (إسبانيا) وجلاسجو (اسكتلندا).

وتلعب إيطاليا مباراة الافتتاح في ملعبها روما ويستضيف ملعب ويمبلي بلندن مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

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