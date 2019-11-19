تذكرتي: حضور نهائي أمم إفريقيا ببطاقة المشجع وتذكرة المباراة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 22:11

كتب : عاطف شادي

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن دخول الجماهير لمباريات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أنه لن يُسمح في المباراة النهائية للبطولة إلا لحاملي بطاقة المشجع (فان آي دي) وتذكرة المباراة.

وتهيب الشركة الجماهير بالتعاون والاتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

ونجحت شركة تذكرتي في تنظيم دخول الجماهير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وخرجت البطولة بشكل رائع قبل المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتستكمل النجاح الذي حققته الشركة في بطولة كأس الأمم الافريقية للكبار التي أقيمت في مصر العام الجاري.

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ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في نهائي البطولة مساء يوم الجمعة المقبل، بعدما فاز الفراعنة على جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

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