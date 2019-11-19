بالفيديو – رمضان يُنهي العجاف.. مصر تسجل هدفا في جنوب إفريقيا

أنهى رمضان صبحي حالة التعادل السلبي التي سيطرت على مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا وسجل الهدف الأول للفراعنة من ركلة جزاء.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 58 سدد أحمد أبو الفتوح كرة قوية ارتطمت في يد لاعب جنوب إفريقيا ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

ونفذ رمضان صبحي الركلة بنجاح وسدد على يمين حارس جنوب إفريقيا ليعلن عن الهدف الأول للفراعنة.

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هدف ⚽️



رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات!



🇿🇦 0 -1 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

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