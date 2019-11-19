مارادونا يتقدم باستقالته من تدريب خيمناسيا لابلاتا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - فرنسا

تقدم دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا باستقالته من منصبه يوم الثلاثاء.

مارادونا تولى تدريب الفريق في الخامس من سبتمبر الماضي.

وربط مارادونا استمراره في تدريب الفريق بمستقبل رئيس النادي جابريال بيليجرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 23 نوفمبر الجاري.

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عندما تسلم أسطورة الأرجنتين تدريب الفريق كان يحتل المركز الاخير في الدوري الأرجنتين الذي يضم 24 فريقه قبل أن يصعد للمركز 22.

وخاض الفريق اخر مباراة باشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-صفر في نهاية الاسبوع الماضي.

وتشير بعض التقارير إلى أن مارادونا مرشح لتدريب نادي أرخنتينوس جونيورز.

تحت قيادة مارادونا خسر خيمناسيا 5 مباريات وفاز في 3.

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دييجو أرماندو مارادونا خيمناسيا لابلاتا

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