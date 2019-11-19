بالفيديو – مرت بسلام.. جنوب إفريقيا كادت تهز شباك مصر
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 20:37
كتب : FilGoal
كاد منتخب جنوب إفريقيا يهز شباك مصر بهدف مباغت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.
ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في استاد القاهرة.
وفي الدقيقة 28 شتت محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الكرة بشكل خاطئ ليجد لاعب جنوب إفريقيا الكرة.
وتوغل تجاه منطقة الجزاء وأرسل عرضية زاحفة لم يلحق بها زميله في منتخب الأولاد ولم ترتطم الكرة بأي لاعب لتضيع فرصة هدف محقق وتمر بسلام على الفراعنة.
#كرة_القدم ⚽️
فرصة خطيرة للبافانا بافانا ولكنها تمر سلامات!#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/e5Glaynd6I— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
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