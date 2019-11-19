بالفيديو – مرت بسلام.. جنوب إفريقيا كادت تهز شباك مصر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

كاد منتخب جنوب إفريقيا يهز شباك مصر بهدف مباغت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 28 شتت محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الكرة بشكل خاطئ ليجد لاعب جنوب إفريقيا الكرة.

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وتوغل تجاه منطقة الجزاء وأرسل عرضية زاحفة لم يلحق بها زميله في منتخب الأولاد ولم ترتطم الكرة بأي لاعب لتضيع فرصة هدف محقق وتمر بسلام على الفراعنة.

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