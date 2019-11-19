حلم طوكيو 2020 - نجم كوت ديفوار: هدفنا الآن الفوز باللقب

شدد يوسف داو نجم منتخب كوت ديفوار الأوليمبي على أن هدف فريقه كان التأهل للأوليمبياد وبالفعل نجحوا في ذلك، والآن التركيز سيكون على الفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على غانا في نصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وفاز داو بلقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفي كوت ديفوار.

وقال داو عقب المباراة: "سعيد بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية ونهائي البطولة وهدفنا الآن هو الفوز باللقب".

وأضاف "منتخب غانا قوي جدا ولكننا لا نخشى أحدا".

وأتم تصريحاته "أنا معتاد على الاحتفال بالأهداف لأن تسجيلها ليس سهلا وفرحتي كانت لا توصف بهز شباك غانا مرتين".

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا التي تنطلق بعد قليل على نفس الملعب في الدور نصف النهائي.

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