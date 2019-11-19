حلم طوكيو 2020 - مدرب كوت ديفوار: النهائي سيكون احتفالية بالنسبة لنا

يرى حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي أن نهائي كأس الأمم الإفريقية سيكون احتفالية بعد تأهل فريقه للأوليمبياد.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على غانا في نصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وقال حيدرا في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "المنتخبات الأربعة التي تأهلت للمربع الذهبي تستحق تمثيل قارة إفريقيا في الأولمبياد وهذا ما أثبتته المواجهة، وأعتقد أن كل الجماهير راضية وسعيدة من اللقاء".

وأضاف "كنا نعرف قوة غانا قبل المباراة لقد سبب لنا مشاكل كبيرة خلال المواجهة ولكن في النهاية نحن سعداء للتغلب عليه والتأهل للأولمبياد والمباراة النهائية".

وعاد ليقول: "كانت لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة ولكن أولادنا اللاعبين كانوا يعلمون أننا نواجه منتخب قوي، لذلك لم نستسلم بعد تسجيل الهدف الثاني وكنا حذرين من تعادل المنتخب الغاني لأننا نعلم قوته بشكل كبير".

واستطرد حيدرا قائلا "لم نفكر في المباراة النهائية كان هدفنا حجز تذكرة التأهل للأولمبياد، كان هذا هدفنا من عام ٢٠١٢، اليوم نحن سعداء لأنهم حصلوا على تلك الفرصة، اليوم تغير كل شيء مع الكرة الحديثة، وتحولت أهدافنا من مجرد المشاركة إلى إثبات قيم اخرى، ونحن فخورون بالتأهل".

وأكمل "كان لدينا مشروع من عام ٢٠١٢، نملك ٤ لاعبين في هذا المنتخب من هذا الجيل، لقد لعبوا تحت ١٥ و ١٧ و ٢٠ سنة، قد يفقدون تركيزهم في بعض المباريات، ولكنهم يحافظون على القيم التي تم زرعها فيهم منذ عام ٢٠١٢".

وواصل حديثه "هدفنا الأول كان التأهل للأولمبياد وهذا منحنا فرصة التأهل للنهائي، ولو كنا خسرنا للغاية كنا سنلعب لتحديد المركزين الثالث والرابع، وكان أمامنا فرصة أخرى، لدينا قوة للعب امام كل المنتخبات".

وأنهى حديثه قائلا "نلعب كرة القدم ب١١ لاعبا و٣ تغييرات، لدينا الوقت الكافي للعب المباراة النهائية بدون ضغوط، وستكون مباراة احتفالية وسوف نبدأ غد أو بعد غد الاستعداد للنهائي، لا يهمنا طرف النهائي تأهلنا أمام المنتخب النيجيري القوي، نحن مستعدون للاحتفالية في النهائي".

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا التي تنطلق بعد قليل على نفس الملعب في الدور نصف النهائي.

اقرأ أيضا:

الأهلي ينفي تحركاته للصفقات في يناير

حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة

تهديد عرش أحمد حسن عميد لاعبي العالم

لاعب المقاصة يقود إثيوبيا للفوز على كوت ديفوار

عودة إنريكي للتدريب