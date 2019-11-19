حلم طوكيو 2020 - مدرب غانا: الخسارة بركلات الترجيح لا تحزنني

أعرب إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي عن عدم حزنه للخسارة أمام كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وخسر منتخب غانا ضد كوت ديفوار بركلات الترجيح في نصف نهائي الأمم الإفريقية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تهانينا لمنتخب كوت ديفوار إنها كانت مباراة صعبة منذ البداية وركلات الجزاء ترجح أحد الفريقين وقدمنا أداء رائع وخسارة اليوم ليست النهاية خاصة ونمتلك فرصة التأهل للأوليمبياد".

وأضاف "الحظ وقف مع كوت ديفوار في ركلات الترجيح وهذا لا يزعجني كثيرا فنحن يجب أن نركز حاليا على مباراتنا المقبلة".

وتابع "بالنسبة لي لم يكن لدي القدرة على استدعاء لاعبين آخرين خلال فترة التوقف الدولي لأن قائمتي كانت مكتملة".

وعن تلقى فريقه 6 أهداف في 4 مباريات بالبطولة علق تانكو قائلا "لدينا مشكلة في الدفاع ولم يكن لدينا القدرة على دعم خط الدفاع ولا يوجد أعذار بعد أن فشلنا في التأهل للمباراة النهائية والآن علينا انتظار نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا لتحديد خطتنا المقبلة".

ويلعب منتخب غانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مصر وجنوب إفريقيا، والفائز يتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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