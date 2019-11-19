حلم طوكيو 2020 - مدرب غانا: الخسارة بركلات الترجيح لا تحزنني

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : عاطف شادي

إبراهيم تانكو - غانا الأولمبي

أعرب إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي عن عدم حزنه للخسارة أمام كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وخسر منتخب غانا ضد كوت ديفوار بركلات الترجيح في نصف نهائي الأمم الإفريقية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تهانينا لمنتخب كوت ديفوار إنها كانت مباراة صعبة منذ البداية وركلات الجزاء ترجح أحد الفريقين وقدمنا أداء رائع وخسارة اليوم ليست النهاية خاصة ونمتلك فرصة التأهل للأوليمبياد".

أخبار متعلقة

الأفيال لا يموتون.. كوت ديفوار تُقصي غانا وتطير إلى الأولمبياد بالفيديو - أول فوز رسمي لـ خليلوزيتش.. المغرب يتجاوز بوروندي بالفيديو - هدف بيكيلي لاعب المقاصة يزين فوز إثيوبيا على كوت ديفوار حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح

وأضاف "الحظ وقف مع كوت ديفوار في ركلات الترجيح وهذا لا يزعجني كثيرا فنحن يجب أن نركز حاليا على مباراتنا المقبلة".

وتابع "بالنسبة لي لم يكن لدي القدرة على استدعاء لاعبين آخرين خلال فترة التوقف الدولي لأن قائمتي كانت مكتملة".

وعن تلقى فريقه 6 أهداف في 4 مباريات بالبطولة علق تانكو قائلا "لدينا مشكلة في الدفاع ولم يكن لدينا القدرة على دعم خط الدفاع ولا يوجد أعذار بعد أن فشلنا في التأهل للمباراة النهائية والآن علينا انتظار نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا لتحديد خطتنا المقبلة".

ويلعب منتخب غانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مصر وجنوب إفريقيا، والفائز يتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

اقرأ أيضا:

الأهلي ينفي تحركاته للصفقات في يناير

حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة

تهديد عرش أحمد حسن عميد لاعبي العالم

لاعب المقاصة يقود إثيوبيا للفوز على كوت ديفوار

عودة إنريكي للتدريب

غانا حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – رمضان يُنهي العجاف.. مصر تسجل هدفا في جنوب إفريقيا 7 دقيقة | حلم طوكيو 2020
تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان ضد غينيا الاستوائية 35 دقيقة | إفريقيا
مارادونا يتقدم باستقالته من تدريب خيمناسيا لابلاتا 41 دقيقة | أمريكا
بالفيديو – مرت بسلام.. جنوب إفريقيا كادت تهز شباك مصر 48 دقيقة | حلم طوكيو 2020
حلم طوكيو 2020 - نجم كوت ديفوار: هدفنا الآن الفوز باللقب 52 دقيقة | حلم طوكيو 2020
حلو طوكيو 2020 - مدرب كوت ديفوار: النهائي سيكون احتفالية بالنسبة لنا ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك