خاص خبر في الجول - فحص طبي لـ عبد الغني

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 18:07

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - وليد أزارو - الأهلي - الزمالك

يخضع محمد عبد الغني مدافع الزمالك لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد إمكانية مشاركته في تدريبات الفريق.

وغاب عبد الغني عن مباراة الزمالك الودية أمس الإثنين ضد حرس الحدود.

وعلم FilGoal.com أن مدافع الزمالك يعاني من آلام في فقرات الظهر ما يؤثر على حركة رقبته.

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وبسبب ذلك خضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي وفضل الجهاز الفني للزمالك استبعاده من المشاركة في مباراة الحدود الودية.

ويواصل الزمالك استعداده لمواجهة إنبي عقب استئناف الدوري المصري يوم 25 نوفمبر الجاري.

ثم يسافر الفريق الأبيض إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في افتتاح مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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