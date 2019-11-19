الأهلي يهزم الاتصالات وديا بهدف أزارو

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 17:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتصالات

فاز الأهلي على المصرية للاتصالات وديا بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريق الأحمر لعودة الدوري مرة أخرى.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وأقيمت المباراة في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

وسجل هدف فوز الأهلي على الاتصالات المهاجم المغربي وليد أزارو من ركلة جزاء.

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تأتي المباراة ضمن المرحلة الثانية لاستعدادات الأهلي لعودة الدوري والتي تستمر حتى موعد سفر الفريق إلى الجونة.

ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة للدوري المصري، ويسافر من الجونة إلى تونس مباشرة ليواجه النجم الساحلي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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