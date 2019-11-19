رسميا – في اليوم الـ19.. يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي

أعلن يوفنتوس اليوم الثلاثاء رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 رسميا.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأوضح الموقع الرسمي ليوفنتوس إن بونوتشي وقع بالفعل على العقود الجديد التي ستربطه بالنادي صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقم قميصه كذلك.

وانضم صاحب الـ32 إلى يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

وكان بونوتشي رحل إلى ميلان الموسم الماضي وعاد إليه بعقد يمتد لـ2023 قبل أن يقرر يوفنتوس تجديد تعاقده اليوم.

اقرأ أيضا:

الأهلي يرد على تقارير صفقات يناير

كانو وبدر المطوع يهددان عرش أحمد حسن

الاتحاد الإسباني يكشف كل كواليس عودة إنريكي

أرقام في الجول - منتخب مصر "عاجز"

جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي