رسميا – في اليوم الـ19.. يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

أعلن يوفنتوس اليوم الثلاثاء رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 رسميا.

وأوضح الموقع الرسمي ليوفنتوس إن بونوتشي وقع بالفعل على العقود الجديد التي ستربطه بالنادي صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقم قميصه كذلك.

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وانضم صاحب الـ32 إلى يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

وكان بونوتشي رحل إلى ميلان الموسم الماضي وعاد إليه بعقد يمتد لـ2023 قبل أن يقرر يوفنتوس تجديد تعاقده اليوم.

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