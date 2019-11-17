حلم طوكيو 2020 - إغلاق مران جنوب إفريقيا قبل مواجهة مصر

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 20:19

كتب : عاطف شادي

جنوب إفريقيا الأولمبي

قرر ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي غلق مران فريقه الأخير قبل مواجهة مصر والمقرر له الثامنة من مساء غدا الإثنين أمام وسائل الإعلام

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد مصر مساء الثلاثاء في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وأخطرت بعثة جنوب إفريقيا اللجنة المنظمة للبطولة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقرار.

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وكان من المنتظر السماح للإعلام بحضور ١٥ دقيقة من تدريب منتخب جنوب إفريقيا مساء الإثنين لكن المدرب قرر غلق المران طبقا لما تنص عليه اللائحة وهو نفس قرار المنتخب المصري الذي أغلق مرانه الأخير بملعب بتروسبورت.

وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور جولة المشي على الملعب لمنتخب جنوب إفريقيا في السابعة والنصف مساء الإثنين في استاد القاهرة والتي تستغرق ١٥ دقيقة طبقا للائحة البطولة واللجنة المنظمة.

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