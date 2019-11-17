المصري يفوز على المقاصة بثلاثية وديا

فاز فريق المصري على مصر للمقاصة وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الإسماعيلية.

ويواصل المصري استعداده لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف الدوري، ثم السفر إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الشوط الأول من المباراة شهد إثارة كبيرة من الفريقين والبداية كانت مع تصدي أحمد مسعود حارس المصري لركلة جزاء في الدقيقة 7.

ثم تقدم المصري في الدقيقة 9 بهدف أحرزه عماد فتحي، قبل يتعادل المقاصة في الدقيقة 18 بهدف سجله عبد الله مجدي.

وعاد المصري للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 22 عن طريق حسن علي، ليرد المقاصة بالتعادل في الدقيقة 24 بقدم صلاح أمين.

قبل أن يسجل إسلام عطية هدف فوز المصري في الدقيقة 42 وقبل نهاية الشوط الأول الذي شهد الأهداف الخمسة في المباراة.

ويستعد المقاصة لمواجهة حرس الحدود بعد عودة الدوري.

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