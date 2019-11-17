منتخب مصر بالزي التقليدي أمام جزر القُمر

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : عاطف شادي

مصر - كينيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وجزر القُمر عن ظهور الفراعنة بالألوان التقليدية في المواجهة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القُمر غدا الإثنين في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وأقيم الاجتماع الفني لمواجهة جزر القُمر ومصر بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القُمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني.

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وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي بألوان علم مصر، في حين سيظهر منتخب جزر القُمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.

وتم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعدادا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القُمر.

وكان منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى مع كينيا 1-1، بينما فاز منتخب جزر القُمر على توجو بهدف.

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