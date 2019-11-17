مران الزمالك - عودة مصطفى فتحي.. جلسة بين أمير مرتضى وشيكابالا

عاد مصطفى فتحي للمشاركة في تدريبات الزمالك مساء اليوم الأحد، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس السبت بإذن من الجهاز الفني.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وعقد ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة مع مصطفىف تحي في حضور الجهاز الفني بالكامل قبل المران للحديث معه في بعض الأمور الفنية.

وشدد ميتشو خلال الجلسة على ضرورة تركيز اللاعب في الفترة المقبلة.

كما شرح له بعض النقاط الفنية المطلوبة منه خلال التدريبات خاصة أنه لم يشارك في مران السبت الذي شهد العديد من التدريبات الفنية.

على جانب آخر حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك على عقد جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وجاءت الجلسة السريعة بين أمير وشيكابالا بصفته قائد الفريق للتأكيد على ضرورة تركيز جميع اللاعبين في الفترة المقبلة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي بعد استئناف الدوري ثم السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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