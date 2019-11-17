منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة جزر القمر

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 18:53

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأخير استعدادا لمواجهة جزر القُمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

منتخب مصر تدرب على استاد دي موروني الذي يقام عليه اللقاء غدا الإثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القُمر.

المران الذي استغرق ساعة واحدة جاء خفيفا للتعرف على أرضية الملعب.

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وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت جزر القُمر مساء الجمعة، وخاضت مرانها الأول أمس السبت.

وتسعى مصر لتعويض تعثرها بالتعادل 1-1 في برج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى مساء الخميس الماضي.

وتتصدر جزر القمر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها على توجو 1-0.

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