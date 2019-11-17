مران الأهلي - غياب ديانج وجلسة بين فايلر وحمدي فتحي

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - فايلر

ظهر حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في مران فريقه الجماعي مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من موعد سفره إلى ألمانيا.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد حمدي فتحي للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة بعدما تعرض للإصابة في مران منتخب مصر قبل أيام.

وحرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع حمدي فتحي أثناء حضوره للمران.

أخبار متعلقة

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقف كهربا معلق مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر حمدي فتحي.. تحسن متولي وفحص طبي لـ ديانج في إفريقيا – حكما مباراتي الأهلي.. بوتسواني لا يخسر معه النجم وجزائري صاحب ذكرى سعيدة في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

وعاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى لقيادة تدريبات حراس الفريق بعدما غاب عنها أمس السبت.

ولم يشارك لاعب الوسط أليو ديانج عن المران الجماعي بعدما تعرض لفحص طبي، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

واشتمل مران الأهلي على فقرة تدريبات على التمرير السريع في مساحات ضيقة، وأخرى لتدريب اللاعبين على العرضيات والتسديد على المرمى من مسافات ومزوايا مختلفة.

وأشرف فايلر بنفسه على تدريبات اللاعبين للتأكد من إنهاء الهجمات بشكل صحيح أمام المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة عقب استئناف الدوري المصري، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نهاية نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

شوقي غريب يعيد اختراع نفسه

الأهلي يوضح موقف كهربا

المصري يفقد نجمه للإصابة

إصابة عبد الله السعيد

رضا عبد العال: أنا لست مدرب أكل عيش

الأهلي حمدي فتحي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - غياب ديانج وجلسة بين فايلر وحمدي فتحي 19 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – حامل اللقب حاضر.. البرتغال إلى يورو 2020 وصربيا إلى الملحق 21 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - أوكوي يقود أوغندا لتجاوز مالاوي في تصفيات إفريقيا 45 دقيقة | إفريقيا
رسميا - خروج فان دايك من معسكر هولندا لأسباب شخصية ساعة | أوروبا
بالفيديو - جنوب إفريقيا تتعافى من خسارة غانا بإسقاط السودان في تصفيات إفريقيا ساعة | إفريقيا
شوقي غريب يعيد اختراع نفسه 2 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك