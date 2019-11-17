مران الأهلي - غياب ديانج وجلسة بين فايلر وحمدي فتحي

ظهر حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في مران فريقه الجماعي مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من موعد سفره إلى ألمانيا.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد حمدي فتحي للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة بعدما تعرض للإصابة في مران منتخب مصر قبل أيام.

وحرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع حمدي فتحي أثناء حضوره للمران.

وعاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى لقيادة تدريبات حراس الفريق بعدما غاب عنها أمس السبت.

ولم يشارك لاعب الوسط أليو ديانج عن المران الجماعي بعدما تعرض لفحص طبي، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

واشتمل مران الأهلي على فقرة تدريبات على التمرير السريع في مساحات ضيقة، وأخرى لتدريب اللاعبين على العرضيات والتسديد على المرمى من مسافات ومزوايا مختلفة.

وأشرف فايلر بنفسه على تدريبات اللاعبين للتأكد من إنهاء الهجمات بشكل صحيح أمام المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة عقب استئناف الدوري المصري، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نهاية نوفمبر الجاري.

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