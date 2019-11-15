هندرسون: كنت جاهزا لقتل لويس سواريز

أوضح جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول أنه كان جاهزا لقتل لويس سواريز أثناء تواجد الثنائي في التدريبات سويا.

سواريز انضم لصفوف ليفربول في يناير 2011، تبعه قائد الريدز الحالي في الصيف التالي مباشرة بعمر الـ 20 عاما.

هندرسون كان يرى أنه غير جيد كفاية للعب بقميص الريدز وقال في برنامج "The Greatest Game with Jamie Carragher": "كنت أسعى لتقديم الأفضل، كونك لاعبا لكرة القدم هناك انتقادات والناس تشكك بك طيلة الوقت".

وتابع "في ذلك الوقت كنت لاعبا صغيرا، وقد قام سواريز بموقف أو اثنين لم أفضلهما في التدريبات، هذا جعلني أشعر أنني لست جيدا بما يكفي".

وأضاف "ماذا أفعل؟ ليس عليّ أن أكون هنا، هذا أثر عليّ، فعل نفس الحركة 3 مرات ومن ثم انفجرت وكنت جاهزا لقتله".

وفي أول مباراة عقب تلك الواقعة أمام ستوك سيتي صنع هندرسون هدفا لسواريز: "منذ تلك اللحظة أصبحت لدي علاقة جيدة مع سواريز، في المباراة التالية صنعت هدفا له".

وأتم "كان لاعبا رائعا ومنذ ذلك الحين أصبحنا مقربين وأصبح لاعبا كبيرا أتعلم منه".

سواريز رحل عن صفوف ليفربول صوب برشلونة الإسباني في 2014 وحقق عديد الألقاب الفردية والجماعية مع البلاوجرانا.

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