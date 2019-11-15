مهاجم مانشستر يونايتد السابق: رونالدو بكى بسبب نيستلروي

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 15:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - رود فان نيستلروي - مانشستر يونايتد

قال الفرنسي لويس ساها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بكى في تدريبات مانشستر يونايتد بسبب الهولندي رود فان نيستلروي.

رونالدو انضم لـ مانشستر يونايتد في عمر الـ 18 في الوقت الذي شهد تألق الهولندي.

ساها قال لموقع "FourFourTwo" عن الموقف: "نستلروي لديه بعض الغرور ويريد كل التمريرات له، وفي بعض الأحيان من أجل تطوير كريستيانو رونالدو وواين روني، كان من الصعب للمدير الفني أن يتعامل مع الأمر".

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وأضاف "هل بكى رونالدو بسبب نيستلروي؟ نعم، هناك قصصا لأنني اعتقد أنها تسببت في مشاكل في الوقت وفاة والد رونالدو، لأنها لم تكن لحظة مناسبة".

وتابع "تلك الأشياء تحدث عند يمتلك لاعبين الكثير من الروح، وأنا متأكد من أن نيستلروي يندم على بعض الكلمات".

وأردف "رونالدو كان كالوحش، لا أعلم إذا كان يمكن قول إنه إنسان، بإمكانك رؤية أنه ليس طبيعيا منذ أن كان في الـ 18 أو الـ 19 من عمره".

وأتم المهاجم الفرنسي "مثله يعملون بكل قوة أكثر من أي شخص، ليس فقط على الموهبة، وهذا ما كان يفعله رونالدو".

الثنائي قضى موسمين بقميص الشياطين الحمر سويا، ثم رحل كلاهما عن مانشتر يونايتد وتزامل رونالدو مع الهولندي في ريال مدريد لموسم واحد 2009-10.

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