بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 14:07

كتب : عاطف شادي

منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخبها يوم الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021.

ويواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأدى المنتخب تدريبا صباحيا بالملعب الفرعي في برج العرب، في حين أدى الأساسيون تدريبات استشفائية، وأدت المجموعة الأخرى تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

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وتطير البعثة إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق 9 ساعات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات، بالتعادل ضد ضيفه كينيا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى يوم الخميس.

واستُبعد أحمد جمعة مهاجم المنتخب في وقت سابق يوم الجمعة بعد تعرضه لإصابة في الركبة. (طالع التفاصيل)

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