يوفنتوس مهتم بـ دوناروما.. وصفقة تبادلية الحل

قالت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن يوفنتوس الإيطالي يستعد للحصول على خدمات جانلويجي دوناروما حارس ميلان في صفقة تبادلية.

عقد دوناروما ينتهي في 2021 ويسعى مينو رايولا وكيله إلى زيادة راتب الحارس لأكثر من 6 مليون يورو مع ميلان.

ووفقا للصحفية الإيطالية فأن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس يُجهز خطة للحصول على الحارس الشاب في الصيف المقبل.

قد يُدخل يوفنتوس أحد مدافعي الفريق، التركي مريح ديميرال أو الإيطالي دانييلي روجاني في صفقة تبادلية مع ميلان في ظل سعي إدارة ميلان للحصول على خدمات التركي.

وينتهي عقد فوتشينك تشيزني مع يوفنتوس في 2021، ويأمل يوفنتوس في تأمين مركز حراسة المرمى بشكل مستقبلي.

دوناروما البالغ 20 عاما خاض 175 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات وسكنت شباكه 181 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 62 مباراة.

طالع أيضا:

عبد الحفيظ: حمدي فتحي يخضع للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل

سيراميكا لـ في الجول: لن نخوض أي مواجهة في الدرجة الثانية قبل حل أزمة مباراة الرزقا

إعادة لنسخة 2005.. المكسيك أمام البرازيل في نهائي كأس العالم للناشئين 2019

عصام مرعي: استعدنا عبد الشافي وشيكابالا.. والناشئون أهم مكسب بعد الفوز على الأميرية

أحمد فتوح لـ في الجول: توقعت تألق مصطفى محمد.. وأعلم قدرات رمضان جيدا