يوفنتوس مهتم بـ دوناروما.. وصفقة تبادلية الحل

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 13:09

كتب : FilGoal

دوناروما

قالت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن يوفنتوس الإيطالي يستعد للحصول على خدمات جانلويجي دوناروما حارس ميلان في صفقة تبادلية.

عقد دوناروما ينتهي في 2021 ويسعى مينو رايولا وكيله إلى زيادة راتب الحارس لأكثر من 6 مليون يورو مع ميلان.

ووفقا للصحفية الإيطالية فأن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس يُجهز خطة للحصول على الحارس الشاب في الصيف المقبل.

أخبار متعلقة

تقرير: تشان يقترب من مغادرة يوفنتوس في يناير سكاي: رونالدو ترك ملعب مباراة يوفنتوس ضد ميلان غاضبا لا جازيتا: يوفنتوس يسأل رونالدو لماذا غادر مباراة ميلان تقرير: ميلان مهتم بمهاجم يوفنتوس السابق

قد يُدخل يوفنتوس أحد مدافعي الفريق، التركي مريح ديميرال أو الإيطالي دانييلي روجاني في صفقة تبادلية مع ميلان في ظل سعي إدارة ميلان للحصول على خدمات التركي.

وينتهي عقد فوتشينك تشيزني مع يوفنتوس في 2021، ويأمل يوفنتوس في تأمين مركز حراسة المرمى بشكل مستقبلي.

دوناروما البالغ 20 عاما خاض 175 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات وسكنت شباكه 181 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 62 مباراة.

طالع أيضا:

عبد الحفيظ: حمدي فتحي يخضع للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل

سيراميكا لـ في الجول: لن نخوض أي مواجهة في الدرجة الثانية قبل حل أزمة مباراة الرزقا

إعادة لنسخة 2005.. المكسيك أمام البرازيل في نهائي كأس العالم للناشئين 2019

عصام مرعي: استعدنا عبد الشافي وشيكابالا.. والناشئون أهم مكسب بعد الفوز على الأميرية

أحمد فتوح لـ في الجول: توقعت تألق مصطفى محمد.. وأعلم قدرات رمضان جيدا

ميلان يوفنتوس جانلويجي دوناروما

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام ليبيا.. النقاز على الدكة 10 دقيقة | إفريقيا
سواريز: لن أنسى ما فعله معي إنريكي بعد مونديال 2014 13 دقيقة | أوروبا
العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس 42 دقيقة | أوروبا
بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة 59 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل يشهد عودة ميسي ساعة | أمريكا
ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك