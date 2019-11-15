قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن فريقه لا يفكر في ضم محمد عنتر لاعب الزمالك، كما أشار إلى توقف المفاوضات لضم حسين السيد لاعب الأهلي وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مدير الكرة بالنادي قائلا: "لا نفكر في ضم محمد عنتر لاعب الزمالك، إنه لاعب متميز لكننا نضم في مركزه العديد من اللاعبين أصحاب المهارات والصاعدين وبالتالي لا نفكر في ضمه".

وأضاف المنياوي "توقفت مفاوضات ضم حسين السيد ظهير الأهلي ولم تعد هناك رغبة في التعاقد معه في الوقت الحالي".

وواصل "الإسماعيلي لن يضم إلا اللاعبين الذين يحتاجهم".

وأتم "نحتاج في فترة الانتقالات الشتوية إلى ظهير أيسر ومهاجم وهو ما نركز عليه".

عنتر لعب مع الزمالك في شوط وحيد ضد جينراسيون فوت السنغالي في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

أما حسين السيد لاعب الأهلي فلم يشارك خلال الموسم الجاري في أي مباراة مع فريقه، بعد عودته من فترة إعارة لنادي الاتفاق السعودي لفترة دامت من يناير 2018 حتى يوليو 2019.

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