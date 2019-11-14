تشكيل المنتخب - في أول لقاء رسمي للبدري.. كهربا يقود الهجوم والشحات أساسي

يقود محمود عبد المنعم "كهربا" خط هجوم منتخب مصر أمام كينيا، فيما يبدأ حسين الشحات كأساسي.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه لمباراة كينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

كهربا يعود لتشكيل منتخب مصر بعد غياب 17 شهرا، منذ الظهور الأخير أمام السعودية في كأس العالم.

من جهة أخرى، يتواجد حسين الشحات كأساسي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به أمام ليبيريا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

أمامهم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

من جهة أخرى، يتواجد أحمد جمعوة وحسام حسن على مقاعد البدلاء، فيما استبعد البدري كلا من محمد بسام حارس طلائع الجيش، يجانب المصابين حمدي فتحي، ومحمد صلاح، وأحمد حسن "كوكا" الذين خروجوا سلفا.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: محمد النني – كريم طارق – أحمد إسماعيل "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي – أحمد جمعة – حسام حسن.

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