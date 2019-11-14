ينتظر النادي المصري رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استئناف الفريق ضد عقوبة إيقاف شيخ موكورو الجناح الإيفواري.

وقال مصدر مطلع داخل إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "تأخر الرد على استئناف شيخ موكورو يعود إلى عدم تحديد جلسة من المحكمة الرياضية، ومن المحتمل أن تكون الجلسة خلال الأسبوع المقبل كما وصل إلينا من المحامي المكلف من النادي".

وأضاف "الكلام في هذا الأمر سابق لأوانه، والمتبع في هذا الشأن هو الاستئناف لإيقاف القرار ومن ثم سيتم التفاوض مع نادى هلال الأبيض لحل الأمر وديا".

المصدر أتبع "وقتها سيتم إرسال التصالح إلى المحكمة الرياضية لرفع الإيقاف، إذا حدث غير ذلك سيكون القرار من خلال المدير الفني لإيهاب جلال على حسب احتياجاته بقائمة الفريق المحلية والإفريقية".

المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك، الأمر الذي تسبب في إيقافه.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

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