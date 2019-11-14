استاد القاهرة يفتح أبوابه مبكرا للجماهير ويذيع مباراة مصر وكينيا

قررت هيئة استاد القاهرة فتح أبواب الملعب مبكرا للجماهير من أجل مشاهدة مباراة مصر وكينيا على شاشة الملعب.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر والكاميرون في ختام دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بينما يلعب المنتخب الأول أمام كينيا في برج العرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

واتفق اتحاد الكرة مع هيئة استاد القاهرة على إذاعة المباراة لتوفير خدمة للجماهير التي ستكون حريصة على متابعة المنتخب الأول قبل مباراة المنتخب الأولمبي.

وضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في أول مباراتين على مالي وغانا.

ويتأهل أول 3 منتخبات في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

بينما يفتتح منتخب مصر الأول مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بمواجهة كينيا في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب.

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