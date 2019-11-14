رسميا - علاء عبد العال مديرا فنيا لـ بتروجت

قرر مجلس إدارة نادي بتروجت تعيين علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق الداخلية خلفا لمحمد عودة.

وحصد بتروجت 4 نقاط في أول أربع جولات في دوري الدرجة الثانية.

وتعرض بتروجت لهزيمتين متتاليتين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر في أخر جولتين بالدوري.

وسبق لعلاء عبد العال الصعود للدوري الممتاز مع اتحاد الشرطة عام 2008 والداخلية 2011.

ورفض عبد العال قيادة أكثر من فريق في الدرجة الثانية في بداية الموسم بعد استقالته من تدريب الداخلية بعد تأكد هبوطه.

وسبق لعلاء عبد العال قيادة فرق اتحاد الشرطة والداخلية وإنبي والشرقية.

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