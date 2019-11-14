لاعب نيجيريا الأولمبي: من تجربتي السابقة فالدوري المصري مكان جيد للعب.. هدفنا اللقب

يرى أوزبيكي أوكيتشوكو لاعب منتخب نيجيريا أن الدوري المصري مكان جيد للعب وأحد أفضل الدوريات في إفريقيا عن طريق خبرته من المشاركة في المسابقة من قبل.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز أمام جنوب إفريقيا في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل أول 3 منتخبات منها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أوكيتشوكو في المؤتمر الصحفي: "لعبت داخل مصر لمدة ستة أشهر وهي مكان جيد للعب والدوري المصري واحد من أفضل الدوريات في إفريقيا".

وأضاف "مصر مستضيف جيد للمسابقة، ونعمل الآن كفريق ونريد الفوز بالمسابقة، هذا شيء هام بالنسبة لنا وكذلك التأهل للأولمبياد".

ولعب أوزبيكي أوكيتشوكو مع فريق بيراميدز الموسم الماضي لمدة ستة أشهر وشارك في 5 مباريات.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة جنوب إفريقيا مساء غد الجمعة بالجولة الثالثة والأخيرة لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتابع لاعب المنتخب النيجيري الأولمبي "لم أشارك في مواجهة كوت ديفوار الافتتاحية لأنني كنت أشارك مع النادي الخاص بي ولكن نجحنا في تحقيق الفوز بالجولة الثانية".

وأتم أوكيتشوكو "قدمنا مستوى طيب للغاية، وأنا جزء من الفريق ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا في اللقاءات القادمة".

ويقع منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على زامبيا في الجولة الثانية، بينما يتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 4 نقاط.

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