أحمد حسن: المنتخب لم يستفد من المباريات الودية وغياب صلاح أمام كينيا مؤثر لهذا السبب

يرى أحمد حسن عميد لاعبي العالم، أن المنتخب لم يستفد من مباراتيه الوديتين ضد بوتسوانا وليبيريا.

وقال البدري عبر القناة الأولى "كل التوفيق لحسام البدري وجهازه المعاون واللاعبين، فالبداية مهمة جدا في ظل مرحلة جديدة".

وأضاف "لا يتوقع أحد أن البدري سيضم وجوها جديدة بين يوم وليلة، هذه هي القماشة المتاحة من اللاعبين".

وأشار "لم نستفد من المباراتين الوديتين فنيا بشكل كبير، وتبقى المباريات الرسمية الأهم، والروح العالية للمنتخب الأوليمبي نحتاجها في المنتخب الأول".

وواصل الصقر "مجموعتنا بتصفيات كأس الأمم في المتناول، لكن كرة القدم لابد أن تتعب وتعمل وتجتهد للوصول لهدفك".

واستطرد "كان الله في عون البدري، صلاح ليس متواجدا، فهو مؤثر وله ثقل، وأي فريق يعمل له حساب".

وشدد أحمد حسن "بالتأكيد غياب صلاح سيؤثر معنويا، منتخب مصر اسم كبير وله هيبته، ولكن تواجد نجوم في الفريق يمثل عبئا إضافيا على المنافس".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

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